Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0631 --Seniorin in Wohnung ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Schorf Zeit: 27.10.2023, 12:00 Uhr

Am Freitagmittag sind zwei Unbekannte in die Wohnung einer 75-Jährigen in Horn-Lehe eingebrochen und raubten sie aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12 Uhr hebelten die beiden Unbekannten die Haustür in der Straße Schorf auf und gelangten so in die Wohnung. Die Seniorin lag in ihrem Bett und wurde von den beiden überrascht. Das Duo forderte die Frau auf, die Hände hoch zu nehmen, was sie auch tat. Während einer bei der 75-Jährgen blieb, durchsuchte sein Komplize die Wohnung und entnahm Schmuck. Anschließend flüchteten beide aus der Wohnung.

Einer der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll circa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze. Eine Beschreibung für den zweiten Täter liegt nicht vor.

Die Polizei fragt, wem die beiden Unbekannten am Freitagmittag in diesem Bereich aufgefallen sind und Hinweise geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell