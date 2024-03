BPOLI-KA: Totalgefälschte Identitätskarte aufgefunden

Karlsruhe (ots) - Am Dienstagnachmittag (12. März) hat die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof einen gesuchten Mann festgenommen. Auf der Dienststelle leiste der rumänische Staatsbürger noch Widerstand gegen die Maßnahmen. Gegen 16:00 Uhr sprach ein Mitarbeiter des Station Food eine Streife der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof an, dass eine ...

