Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zur Fahndung ausgeschrieben und Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagnachmittag (12. März) hat die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof einen gesuchten Mann festgenommen. Auf der Dienststelle leiste der rumänische Staatsbürger noch Widerstand gegen die Maßnahmen.

Gegen 16:00 Uhr sprach ein Mitarbeiter des Station Food eine Streife der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof an, dass eine alkoholisierte Person, das Lokal nicht verlassen möchte und ständig einschläft. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab, dass der Mann per Haftbefehlt gesucht wird. Weiterhin lagen gegen Ihn noch drei Fahndungsausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung von unterschiedliche Staatsanwaltschaft vor. Auf der Dienststelle leiste der 34-jährige Mann gegen die weiteren Maßnahmen der Bundespolizisten Widerstand. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 177,50 Euro konnte der Mann nicht begleichen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Weiterhin erwartet Ihn ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell