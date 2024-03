Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Reisende Handwerker verursachen Schäden - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Sittensen. Nach einem Vorfall, an dem reisende Handwerker aus dem Landkreis Stade beteiligt waren, bittet die Polizeistation Sittensen um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Unbekannten haben am Montag vergangener Woche Pflasterreinigungsarbeiten an einem Wohnhaus im Ostering durchgeführt. Dabei kam es unter anderem zu erheblichen Beschädigungen an einem Nachbarhaus. Die Arbeiter sind mit einem weißen Transporter mit Stader Kennzeichen unterwegs gewesen. Möglicherweise haben Zeugen das Kennzeichen notiert oder können unter Telefon 04282/59414-0 andere Hinweise geben.

