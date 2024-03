Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei Unfallfluchten - Polizei bittet um Hinweise ++ Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Zwei Unfallfluchten - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Nach zwei Unfallfluchten, die sich am Donnerstag und am Samstag vergangener Woche ereignet haben, sucht die Polizei Sittensen nach möglichen Zeugen. Am Donnerstagvormittag zwischen 8 und 13 Uhr ist ein Fiat Transporter auf dem Parkplatz des Restaurants Angelini an der Scheeßeler Straße von einem anderen Fahrzeug angefahren worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund eintausend Euro. Am Samstagmorgen zwischen 8 und 9 Uhr kam es auf dem REWE-Parkplatz an der Stader Straße zu einem ähnlichen Vorfall. Hier wurde ein weißer BMW durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren angefahren. Der Schaden dürfte sich ebenfalls auf eintausend Euro belaufen. In beiden Fällen fuhren die Verursacher davon, ohne ihren Verpflichtungen an einer Unfallstelle nachzukommen. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Unbekannte haben in der Nacht vom 28. auf 29. Februar (Mittwoch auf Donnerstag vergangenen Woche) in der Posener Straße ein Auto beschädigt. Auf einem Hof zerkratzten sie die Motorhaube und die Türen eines blauen VW Polo. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise erbittet die Polizei Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell