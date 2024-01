Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Unfallflucht/ 11-jähriges Mädchen gestürzt/ Polizei sucht Unfallzeugin

Kleve (ots)

Am Montag (29. Januar 2024) gegen 13:30 Uhr kam es auf der Kreuzung Klever Ring / Emmericher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt entfernte. Ein 11-jähriges Mädchen fuhr mit ihrem Rad auf dem Radweg der Emmericher Straße in Richtung Klever Innenstadt. Als sie von der Verkehrsinsel auf dem Klever Ring zur gegenüberliegenden Straßenseite fahren wollte, wurde ihr Rad von einem Auto erfasst. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer fuhr in Richtung van-den-Berg-Straße weg. Das Kennzeichen des Autos soll eine Klever-Städtekennung haben. Eine unbekannte Frau sprach das Mädchen an und fragte, ob alles gut sei. Als das Mädchen ja antwortete, entfernten sich alle Beteiligten von der Unfallstelle. Die Polizei fragt, wer hat den Unfall gesehen und kann Hinweise zum Hergang und / oder zum beteiligten Auto geben? Und wer ist die unbekannte Frau? Hinweise werden von der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell