Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht auf Discounter Parkplatz

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Freitag (26. Januar 2024) kam es zwischen 10:40 Uhr und 11:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Harttor in Geldern zu einer Unfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde dabei ein abgestellter blauer Opel Meriva im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Die 49-jährige Halterin aus Rheurdt bemerkte die Beschädigungen nach Ihrer Rückkehr zum Fahrzeug und verständigte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell