Kleve (ots) - Am Samstag (27.01.2024) gegen 07:10 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter, die Führungsschiene der Schiebetür zu einem Café an der Kavarinerstraße aufzubrechen und die Tür aufzudrücken, um so hinein zu gelangen. Dabei wurden sie jedoch durch den Betreiber des Cafés, welcher sich in der Backstube befand, gestört. Daraufhin flüchteten die Täter ...

