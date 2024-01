Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrüche in Café und Bäckerei

Zwei Unbekannte flüchtig

Kleve (ots)

Am Samstag (27.01.2024) gegen 07:10 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter, die Führungsschiene der Schiebetür zu einem Café an der Kavarinerstraße aufzubrechen und die Tür aufzudrücken, um so hinein zu gelangen. Dabei wurden sie jedoch durch den Betreiber des Cafés, welcher sich in der Backstube befand, gestört. Daraufhin flüchteten die Täter fußläufig über die Kavarinerstraße in Richtung Große Straße.

Auch in eine Bäckerei an der Hagsche Straße brachen zwei bislang unbekannte Männer am Samstag (27.01.2024) gegen 05:30 Uhr ein, indem sie die Schiebetür aufhebelten. Hier versuchten sie, mit grober Gewalt die Kasse aufzuhebeln.

Die Unbekannten wurden als männlich, jung, etwa 180 cm groß und dunkel gekleidet beschriebenen. Einer von ihnen trug einen schwarzen Rucksack. Die polizeiliche Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos.

Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell