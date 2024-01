Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein/ Elten- Unfallflucht- Unbekannter Rollerfahrer bringt Pedelecfahrerin zu Fall und flüchtet

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstagabend (27. Januar 2024) gegen 22 Uhr fuhr eine 28-jährige Frau aus Emmerich mit ihrem Pedelec die Wilhelmstraße in Richtung Klosterstraße. Als sie beabsichtigte nach links in die Klosterstraße abzubiegen, wurde sie von einem Roller linkseitig überholt. Der Rollerfahrer bremste nach dem Überholfahrgang stark ab und flüchtete anschließend in Richtung Zevenaarer Straße. Die 28-Jährige stürzte mit samt Pedelec, als sie versuchte ein Auffahren auf den Roller zu verhindern. Durch den Sturz erlitt die Emmericherin leichte Verletzungen. Zum Roller kann gesagt werden, dass er ohne Kennzeichen geführt wurde und das Rücklicht nicht in Betrieb gewesen sei. Der Fahrer trug einen Helm. Die Polizei in Emmerich nimmt unter Telefon 02822 7830 Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen entgegen. (as)

