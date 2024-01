Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern/ Veert- Einbruch/ Unbekannte schlagen zur Tageszeit zu/ Polizei sucht Zeugen

Geldern/ Veert- (ots)

Im Ortsteil Veert kam es am Samstag (27. Januar 2024) zu einem Einbruch auf der Martinistraße und zu einem Einbruchsversuch auf der Josefstraße. Zwischen 18:15 Uhr und 19:00 Uhr schlugen gleich drei Täter auf der Martinistraße in Höhe der Utrechter Straße zu. Sie gelangten durch das Aufhebeln der Terrassentür in das freistehende Einfamilienhaus. Im Haus durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke sowie die Kommoden. Die Tat wurde von der Videoüberwachung gefilmt und ein Alarm an die Eigentümer gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie ein Portmonee aus einer Schublade und flüchteten durch den Garten in unbekannte Richtung.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Erste Person: - Männlich - schlank - Komplett schwarz gekleidet - Kapuze auf dem Kopf - Handschuhe - Taschenlampe

Zweite Person:

- Männlich - schlank - Helles Basecap - Dunkle Kapuzenjacke - Dunkler Bart - Handschuhe - Taschenlampe

Dritte Person:

- Männlich, eventuell aber auch weiblich - schlank - Heller Trainingsanzug - Dunkle Kapuze - Dunkle Sneaker - Handschuhe

Etwas später am Tag, gegen 20:00 Uhr, wurde der Eigentümer eines Einfamilienhauses an der Josefstraße von einer Nachbarin informiert, dass sich eine unbekannte Peron in seinem Garten befinden würde. Als der Mann nachschaute, war der Unbekannte bereits weg. Was er aber feststellen konnte, waren Hebelmarken an seiner Terrassentür. Sein Garten grenzt an eine große Ackerfläche, die am Hovenweg endet. Hier sind die Täter dank der aufmerksamen Nachbarin nicht ins Haus gelangt.

Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegengenommen. (as)

