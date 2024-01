Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter entwenden hochwertigen Schmuck

Goch (ots)

Am Samstagabend (27. Januar 2024) zwischen 18:45 Uhr und 00:30 Uhr kam es auf der Kühnenstraße unmittelbar an der Einmündung Keppelner Straße zu einem Einbruch. Die Täter öffneten gewaltsam ein Wohnzimmerfenster und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Sie entwendeten u.a. Ohrringe, einen Ring sowie mehrere Uhren. Mit der Beute flüchteten die Unbekannten in nicht bekannte Richtung. Die Kripo Goch nimmt hierzu Zeugenhinweise unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

