Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Straelen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag 25.01.2024, 16:00 Uhr bis Freitag 26.01.2024, 10:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf der Hans-Tenhaeff-Straße ein Kleinkraftrad (Roller) der Marke JINAN QING. Das Fahrzeug stand auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhaus und war mit einem Lenkradschloss gesichert. Das schwarze Versicherungskennzeichen 958RNZ war zum Tatzeitpunkt am Fahrzeug angebracht. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder zum Verbleib des Rollers nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831-1250 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell