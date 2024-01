Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mehrere Fahrzeuginsassen bei Verkehrsunfall verletzt

Kleve (ots)

Am 27.01.2024, gegen 20:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Gruftstraße/Tiergartenstraße/Klever Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Pkw-Insassen verletzt wurden. Ein mit vier Personen besetzter Ford Focus aus den Niederlanden wollte von der Gruftstraße nach links in die Tiergartenstraße in Richtung Kranenburg abbiegen. Dabei übersah der 31-jährige Fahrer einen entgegenkommenden Peugeot 5008 eines 43-jährigen Mannes aus Kleve, der geradeaus in Richtung Oberstadt fahren wollte. In diesem Pkw befanden sich fünf Personen. Bei dem Zusammenstoß wurden letztendlich sechs Personen verletzt und unterschiedlichen Krankenhäusern zugeführt. Zunächst mussten die Einsatzkräfte von einer höheren Anzahl an Verletzten ausgehen, so dass durch den Rettungsdienst noch weitere Rettungswagen nachgefordert wurden. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen war auch die Feuerwehr alarmiert worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw war der Kreuzungsbereich bis 22:10 Uhr gesperrt.

