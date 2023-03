Polizei Hamburg

POL-HH: 230331-1. Vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Serieneinbrechers im Hamburger Süden

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.01.2023 - 29.03.2023

Tatorte: Hamburger Süden

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen einen Mann vorläufig festgenommen, der mutmaßlich mehrere Einbrüche begangen hat. Ein Haftbefehl wurde mittlerweile erlassen.

Im Süden Hamburgs kam es seit dem 25.01.23 zu mehreren Einbrüchen in Geschäfte, Kioske und Lokale. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein unbekannter Täter, mittels Hebeln und Einschlagen von Scheiben, Zugang zu den Objekten.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs meldete ein aufmerksamer Bürger einen ihm verdächtigen Mann an die Polizei. Der Mann ergriff unmittelbar die Flucht auf einem Fahrrad, als er die eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung der Wasserschutzpolizei bemerkte. Die Beamten nahmen sogleich die Verfolgung auf und stellten den 41-jährigen Türken in der Baererstraße. Er führte typisches Einbruchswerkzeug, ein Kellnerportemonnaie sowie eine größere Menge loses Bargeld in seinem Rucksack mit. Die Beamten nahmen ihn daraufhin vorläufig fest.

Das Einbruchsdezernat der Region Harburg (LKA 182) übernahm die Ermittlungen und konnte das mutmaßliche Diebesgut einem Einbruch in der Straße Lüneburger Tor in derselben Nacht zuordnen. Zudem wird auch geprüft, ob der Mann für mindestens vierzehn weitere, ähnlich gelagerte Taten im Hamburger Süden verantwortlich ist.

Der 41-Jährige wurde der Untersuchungshaftanstalt zugeführt. Ein Haftbefehl wurde mittlerweile erlassen.

Die Ermittlungen des LKA 182 dauern an.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell