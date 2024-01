Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall: 87-jährige Frau verletzt sich schwer

Geldern (ots)

Am Montag (29. Januar 2024) kam es gegen 13:15 Uhr am Nordwall in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Eine 87-jährige Frau aus Geldern überquerte fahrenderweise die Straße und beachtete dabei nicht den vorfahrtsberechtigten Verkehr. Eine 64-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Geldern, welche die Straße mit einem grauen Renault Kangoo befuhr, konnte einen Zusammenstoß noch verhindern. Die Frau aus Geldern, welche mit einem Fahrrad (Dreirad) unterwegs gewesen war, beschleunigte daraufhin, um die Straße schneller überqueren zu können. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite fuhr die Frau auf Höhe einer Parkbucht gegen einen Bordstein, verlor dadurch die Kontrolle über Ihr Fahrrad und stürzte. Aufgrund von schweren Verletzungen wurde die Frau in ein örtliches Krankenhaus verbracht. (pp)

