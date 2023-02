Straelen (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (01. Februar 2023), 16:00 Uhr und Freitag (03. Februar 2023), 10:00 Uhr, kam es in Straelen an der Hans-Tenhaeff-Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung, welche sich in einem Mehrfamilienhaus befindet. Durch die Wohnung gelangten die Täter in ...

mehr