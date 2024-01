Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch in Bürogebäude/ Täter durchsuchen zwei Firmensitze

Bedburg-Hau (ots)

Am Wochenende (28. Januar 2024, 16:00 Uhr, bis 29. Januar 2024, 07:40 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Mehrparteienhaus an der Gocher Landstraße ein. Der Eingang des Hauses befindet sich an der Gebäude Rückseite und ist von einer seitlichen Einfahrt aus zu erreichen. Die Täter schlugen mit roher Gewalt die Eingangstür des Gebäudes ein, um im Anschluss die zwei Türen im Erdgeschoss ebenfalls gewaltsam zu öffnen. Die Türen führten einmal zu einer Zahnarztpraxis zum anderen in eine Personaldienstfirma. Beide Firmenräumlichkeiten wurden durchsucht. Ob die Täter auch Beute gemacht haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen am Wochenende nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

