POL-KLE: Kleve- Gemeinsame Pressemeldung der StA Kleve und der Polizei Kleve: Großer Schlag gegen die Drogenkriminalität in Kleve / Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Geldern (ots) - Am Freitag (26. Januar 2024) kam es zwischen 10:40 Uhr und 11:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Harttor in Geldern zu einer Unfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde dabei ein abgestellter blauer Opel Meriva im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Die 49-jährige Halterin aus Rheurdt bemerkte die ...

