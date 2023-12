Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht auf der Autobahn

Ratzeburg (ots)

11. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 09.12.2023 - BAB 1/ Barsbüttel

Am Samstag (09. Dezember 2023) kam es gegen 17:30 Uhr auf der BAB 1 kurz vor der Anschlussstelle Barsbüttel in Fahrtrichtung Hamburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 45-jähriger Hamburger mit einem Chevrolet Captiva den mittleren Fahrstreifen der BAB 1 in Richtung Hamburg. Hier wurde er von einem VW Passat mit Hamburger Kennzeichen rechts überholt. Direkt vor dem Chevrolet wechselte der Passat auf den mittleren Fahrstreifen und bremste stark ab, so dass der 45- Jährige mit seinem Captiva eine Gefahrenbremsung durchführte, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Kurz darauf wechselte der Hamburger auf den linken von drei Fahrstreifen und wollte an dem Passat vorbeifahren. Dieser wurde abrupt auf den linken Fahrstreifen gelenkt und schnitt den Captiva, so dass es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der VW- Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend über alle drei Fahrstreifen, dann stieß er gegen die rechte Schutzplanke. Danach geriet er wieder über alle Fahrstreifen und fuhr nochmals gegen die Mittelschutzplanke. Hier blieb der VW Passat kurz stehen. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Fahrer des Captiva sowie seine 15-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Eine weitere 42-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt.

Gegen 18:45 Uhr konnten Beamte der Polizei Hamburg den Fahrer des VW Passat in der Nähe seiner Wohnanschrift antreffen. Der 70-jährige Hamburger wollte gerade den stark beschädigten PKW einparken. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,31 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme von zwei Blutproben an. Der Führerschein und die Dashcam des VW Passat wurden sichergestellt.

Der 70- jährige Hamburger wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Auch bei einem Blutalkoholwert ab 0,3 Promille in Verbindung mit Verkehrsunfällen oder auffälliger Fahrweise besteht der Verdacht der relativen Fahruntüchtigkeit und kann zum Führerscheinentzug führen.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Fahrweise des VW Passat mit Hamburger Kennzeichen sowie den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 1706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell