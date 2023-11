Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher unterwegs

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in eine Schule in der Otto-Rothe-Straße in Gera meldete gestern (27.11.2023) ein Zeuge der Geraer Polizei. Demnach gelang es bislang unbekannten Tätern im Zeitraum vom 24.11.2023 - 27.11.2023 gewaltsam eine Tür der Schule zu öffnen. An einem weiteren Vordringen in die Räumlichkeiten der Schule scheiterten die Einbrecher, so dass sie sich ohne Beute vom Tatort entfernten. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Fall (Bezugsnummer 0309417/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen.(KR)

