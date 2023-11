Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Gößnitz

Altenburg (ots)

Gößnitz: Der Polizeieinsatz bei einem 40-jährigen Mann endete am vergangenem Samstag (25.11.2023) damit, dass er in Gewahrsam genommen und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurde. Da sich der Mann offenbar in einem Ausnahmezustand befand, kamen die Beamten am Samstagabend, gegen 20:40 Uhr an seiner Wohnanschrift Am Neubau zum Einsatz. Als der Mann dann schließlich den Beamten die Tür öffnete, versuchte er diese mit einer Axt anzugreifen, was glücklicherweise misslang. Letzten Endes konnte der 40-Jährige, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, zunächst fest- und schließlich in Gewahrsam genommen werden. Zum Glück aller wurde niemand verletzt. Am Folgetag wurde der Mann aus dem Unterbindungsgewahrsam entlassen. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. (RK)

