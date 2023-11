Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vier Gärten im Visier von Dieben

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Eine Kleingartenanlage in der Windmühlenstraße geriet in den vergangenen Tagen ins Visier von Dieben. Offenbar im Zeitraum vom 28.10.2023 - 26.11.2023 verschafften sich die Täter Zugang zu insgesamt vier Gärten und brachen dort jeweils in die Lauben ein. Dabei verursachten sie diversen Sachschaden. Beute machten die Täter jedoch nur in einer Laube, indem sie einen elektrischen Kamin sowie Kerzen und ein Poollicht stahlen. Die Greizer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0308838/2023) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

