POL-Bremerhaven: Kontrolle über Fahrzeug verloren - Unfall

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Mittwochnachmittag, 15. November, zu einem Verkehrsunfall in den Stadtnorden gerufen.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei musste gestern gegen 14.45 Uhr zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in die Wurster Straße ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 20-jähriger Autofahrer aus der Hohenfriedberger Straße nach links in die Wurster Straße abbiegen. Offenbar tat er das aber mit einer solch hohen Geschwindigkeit, dass er die Kontrolle über den BMW verlor und mit zwei am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen kollidierte. Das Verursacherfahrzeug sowie ein Weiteres waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache und schätzt den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro.

