Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall in Geestemünde - Zwei Verletzte

Bremerhaven (ots)

Die Polizei musste am gestrigen Sonntagabend, 12. November, einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde aufnehmen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer gegen 18.30 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in südlicher Richtung. Als eine 27-Jährige von Süden kommend mit ihrem Opel nach links in die Grashoffstraße abbiegen wollte, kam es im Einmündungsbereich zur Kollision. Bei beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Die Polizeibeamten sperrten während der Unfallaufnahme den Kreuzungsbereich ab. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Leichtverletzten wurden vor Ort durch Rettungswagenbesatzungen der Feuerwehr erstversorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Bremerhavener Krankenhaus gebracht.

