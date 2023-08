Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Update -> Handtaschenraub mit Todesfolge ++ Staatsanwaltschaft Lüneburg lobt Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus ++ Ermittlungsgruppe fahndet weiter mit Phantombild ++

Lüneburg (ots)

++ Handtaschenraub mit Todesfolge ++ Staatsanwaltschaft Lüneburg lobt Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus ++ Ermittlungsgruppe fahndet weiter mit Phantombild ++ "Wer erkennt den Mann und kann Hinweise geben?" ++

Uelzen

Nach einem Handtaschenraub mit Todesfolge am Mi., 12.07.23, fahndet die Polizei weiter mit Nachdruck mit einem Phantombild des Täters. Parallel setzt die Staatsanwaltschaft Lüneburg jetzt für Hinweise, die im konkreten Fall des Handtaschenraubs zur rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen, eine Belohnung von 5.000,- (fünftausend) Euro aus*. Die Polizei Uelzen hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die weiterhin verschiedenen Spuren nachgeht. Gegen 14:00 Uhr hatte ein Unbekannter am 12.07. auf einem Fahrrad einer 46-Jährigen in der Karlstraße im Umfeld eines Baumarktes die Handtasche entrissen und flüchtete anschließend. Die Frau stürzte schwer und verstarb wenige Tage später im Krankenhaus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 25 - 35 Jahre alt - ca. 180 - 185cm groß - sehr schlank - Erscheinungsbild: dunkler Teint, dunkle Haare - unregelmäßig dünner Bartflaum - bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug - dunkles "FBI"-Cap - silbernes Kettchen mit Namensplatte am rechten Handgelenk

++ ein Fahndungsplakat mit dem Phantombild und dem Bild der FBI-Basecaps sind unter www.presseportal.de abrufbar ++

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, oder auch per Mail: raub@pk-uelzen.polizei.niedersachsen.de entgegen.

*Zusatz:

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt, die nicht an der Straftat beteiligt gewesen und nicht Amtsträger sind, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Die Entscheidung zur Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

