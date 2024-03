Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Pedelecs und E-Bikes geklaut ++

Rotenburg (ots)

Pedelecs und E-Bikes geklaut

Fintel. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter in der Straße Redderberg drei E-Bikes und drei Mountain-Bikes gestohlen. Die schwarzen Elektrofahrräder der Marken Prophete und Victoria und die drei schwarzen und weißen Mountainbikes - alle vom Hersteller Prophete, Typ Galano Pata - standen in einem verschlossenen Fahrradschuppen. Die Täter brachen die Tür auf und transportieren sie ab. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren tausend Zeugen, die dazu Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 04265/95486-0 bei der Polizei in Fintel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell