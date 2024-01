Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am 24.01.2024, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Idar-Oberstein, in der Nähe des Deutschen Edelsteinmuseums, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei beschädigt ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Hyundai i20. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernt sich das bisher unbekannte Fahrzeug vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 entgegen genommen.

