Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in 55774 Baumholder, Höhe Bahnhofstraße 1

55774 Baumholder (ots)

Am 24.01.2024, gg. 08:30, hatte eine Fahrzeugführerin ihren dunklen Opel Astra gerade vor dem Briefkasten des örtl. Schreibwarengeschäftes in Längsstellung eingeparkt, als ein dunkler PKW beim Vorbeifahren den rechten Außenspiegel beschädigte und weiterfuhr. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug, welches die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße befuhr, bitte an die PI Baumholder 06783-9910. Die Berührung könnte mit dem rechten Außenspiegel des flüchtigen Fahrzeuges erfolgt sein.

