Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Wekeln: Verkehrsunfall - 56-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Willich-Wekeln (ots)

Am 29.08.2023 hat es gegen 17.35 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Rohrzieherstraße in Wekeln gegeben. Ein 56-jähriger Willicher fuhr mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Wekeln und kommt aus nicht abschließend geklärten Gründen ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Auf Grund dessen kollidierte der 56-Jährige mit einer Laterne und einem Stromkasten. Von Nachbarn herbeigerufenes, medizinisches Personal leistete erste Hilfe. Der 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen ist ein internistischer Notfall als Unfallursache nicht auszuschließen. / AM (843)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell