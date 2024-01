Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrer eines Gefahrgut-Transporters verhindert größeres Unglück

Fell (ots)

Am heutigen Morgen, 23.01.2024 geht eine Meldung über einen Verkehrsunfall eines mit 20 000 Liter Heizöl beladenen Gefahrgut-Transporters auf der K 82 zwischen Fell und Thomm auf Grund spiegelglatter Fahrbahn ein. Zur Vermeidung eines größeren Unglücks habe der Fahrzeugführer des LKWs den Gefahrgut-Transporter nach rechts in einen Berg gelenkt und hierdurch einen Alleinunfall verursacht. Somit wendete der beherzte LKW-Fahrer einen Absturz in den gegenüberliegenden Hang ab und es ergab sich lediglich Sachschaden am Gefahrgut- Transporter. Im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die Polizei Schweich muss der LKW geborgen und abgeschleppt werden. Die Streudienste der Straßenmeisterei wurden umgehend informiert und befinden sich derzeit im Einsatz. Die Sperrung der K 82 zwischen Fell und Thomm wird noch einige Stunden andauern.

