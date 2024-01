Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Sonntag, den 21.01.2024, kam es gegen 10:50 Uhr im Bereich des Verteilerkreises in Trier Nord zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein dunkler AUDI mit Stufenheck in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr anschließend ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in die Parkstraße. Am Fahrzeug dürfte hoher Sachschaden entstanden sein.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der zuständigen Polizei in Trier in Verbindung zu setzen

