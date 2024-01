POL-PDTR: Vorsicht Glatteis rund um Kordel

Idar-Oberstein (ots) - Am Montag, den 22. Januar kam es in der Layenstraße 84 in Idar zu einer Unfallflucht. Hierbei beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, dass ein weißer PKW einen anderen geparkten, hellen PKW im Vorbeifahren am linken Außenspiegel streifte. Das beschädigte Fahrzeug war vor dem Anwesen bergab in Richtung Börsenkreisel abgestellt. Der Verursacher konnte aufgrund des Zeugenhinweises ermittelt werden. ...

