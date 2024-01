Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer und Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs; Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr ereignete sich an der Kreuzung B292 / BAB 6 ein Unfall. Hiernach soll ein 30-jähriger BMW-Fahrer bei Grünlicht in die Kreuzung in Richtung Mannheim eingefahren und aufgrund eins unbekannten kreuzenden Autofahrers abgebremst haben. Hierbei befand sich der 30-Jährige im Kreuzungsbereich. Als dieser anschließend seine Weiterfahrt fortsetzen wollte, kollidierte er mit einer 18-jährigen Daimler-Benz-Fahrerin, die ebenfalls bei Grünlicht den Kreuzungsbereich von Waibstadt kommend in Richtung Dühren passiert haben soll. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte das Streifenteam mehrere Fälschungsmerkmale an dem Führerschein des 30-Jährigen fest. Ebenso verlief ein durchgeführter Urin-Test positiv auf Cannabis. Auf dem Polizeirevier wurde dem 30-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie das Fahren unter Drogenbeeinflussung ermittelt. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Sinsheim nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten bzw die Angaben dazu machen können, ob der Kreuzungsbereich zuvor tatsächlich durch ein Fahrzeug blockiert wurde. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell