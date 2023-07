Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannte besprühen Gebäude, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

An den letzten beiden Wochenenden kam es in Korbach zu mehreren Farbschmierereien. Die Polizei Korbach ermittelt wegen Sachbeschädigungen in mehreren Fällen und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte.

Wie der Polizei erst am Freitag (7. Juli) bekannt wurde, haben Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (29. Juni) bis Sonntag (2. Juli) eine Garage in der Straße Am Katthagen in Korbach mit schwarzer Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Am Montag (10. Juli) ging eine zweite Anzeige ein. In der Zeit von Donnerstag (29. Juni) bis Montag (3. Juli) brachten die mit hoher Wahrscheinlichkeit selben Täter verschiedene Zeichen und Buchstaben auf eine Garage eines Seniorenheims in der Itterstraße auf. Auch hier wurde schwarze Farbe benutzt, den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 500 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am vergangenen Wochenende (7. Juli bis 10. Juli). Diesmal beschmierten Unbekannte die Fassade der Sparkasse in der Straße Am Nordwall mit schwarzer Farbe, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten, die gebeten werden, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Tel. 05631-9710 melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell