POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Unbekannter Exhibitionist vor Seniorenheim, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) - Zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis kam es in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Frankenberg. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Die unbekannten Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude in der Bahnhofstraße. Hier hebelten sie die Eingangstür zu einer Tierarztpraxis auf. Sie durchsuchten die Praxisräume ...

mehr