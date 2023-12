POL-BO: Nächtlicher Straßenraub in Innenstadt - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Am 24. Dezember, gegen 15.45 Uhr, eskalierte ein Streit unter Nachbarn in Bochum Gerthe. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Streit an der Lothringer Straße aufgrund von Ruhestörung zwischen einem 22- und einem 30-jährigen Bochumer entstanden sein. Beide bewohnen unterschiedliche Wohnungen im ...

mehr