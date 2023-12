POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Bochumer nach Nachbarschaftsstreit schwer verletzt

Bochum (ots) - Am Mittwochnachmittag, 27. Dezember, kam es in Bochum-Hamme zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Bilanz: Zwei schwer und zwei leicht verletzte Personen sowie insgesamt etwa 15.000 Euro Schaden. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 56-jähriger Kradfahrer aus Bochum gegen 16.30 Uhr auf der Dorstener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des ...

