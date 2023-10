Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann randaliert vor Polizeidienststelle

Kaiserslautern (ots)

Ausgerechnet an der Tür zu einer Polizeidienststelle randalierte am frühen Morgen des 31. Oktober 2023 gegen 1:30 Uhr ein Mann in Kaiserslautern. Kurz zuvor hatte er einen Platzverweis für den Hauptbahnhof in Kaiserslautern erhalten, da er dort Reisende belästigte und offensichtlich alkoholisiert war. Die Streife der Bundespolizei sprach den Mann vor der Dienststelle erneut an und kontrollierte diesen nun. Der 23-jährige Somalier gab sich weiterhin aggressiv. Im Gesprächsverlauf griff der Mann einen der Polizisten an, weshalb er dann gefesselt wurde. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er mit in die Dienststelle verbracht. Dort begann er die Polizisten zu bespucken. Dies wurde durch eine Spuckschutzhaube unterbunden. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Taschenmesser mit einer 5,5 cm langen Klinge in der Hosentasche des Mannes und stellten dieses sicher. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Mann verblieb zur Ausnüchterung in einer Zelle. Um ca. 5:30 Uhr wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Widerstands sowie Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

