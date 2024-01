Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Frontalzusammenstoß zwei Personen verletzt

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß am Samstagabend auf der Altlußheimer Straße wurden eine 34-Jährige und ein 32-Jähriger leicht verletzt. Um 19:20 Uhr fuhr die 34-jährige VW-Fahrerin die Altlußheimer Straße von Neulußheim kommend in Fahrtrichtung Altlußheim. Aus bislang ungeklärter Ursache gelangte die 34-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden 32-jährigen Dodge-Fahrer. Das Fahrzeug des 32-Jährigen kam daraufhin ebenfalls von der Fahrbahn ab und auf einem parallel laufenden Radweg zum Stehen. Die Unfallverursacherin sowie der 32-Jährige wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die Altlußheimer Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell