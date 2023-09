Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit auf Parkplatz/ Diebstahl aus Pkw

Altena (ots)

Nachdem sich eine Verkäuferin wegen ihres offenbar sehr harschen Umgangstons geweigert hatte, ihnen ein Brötchen zu verkaufen, prügelten sich eine 19-Jährige und ein 24-Jähriger am Samstag gegen 15 Uhr auf dem Netto-Parkplatz an der Rahmedestraße. Zeugen riefen die Polizei. Als der Streifenwagen eintraf, schrien sich die beiden immer noch an. Die 19-Jährige blutete. Mehrfach beschimpfte die sehr aggressiv auftretende junge Frau eine Polizeibeamtin als "Schlampe" und "Bulle". Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen die beiden sowie eine Strafanzeige wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage gegen die 19-Jährige.

Am Samstag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr wurde an der Fuelbecker Talsperre das Beifahrertürfenster eines VW Tiguan eingeschlagen. So konnte ein Unbekannter die auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse an sich nehmen. Darin steckten neben persönlichen Papieren auch mehrere Bankkarten und eine höhere Bargeldsumme. Als der Fahrer zurückkam, entdeckte er den Schaden und rief die Polizei. Die mahnt immer wieder zur Vorsicht: Ein Auto ist kein Tresor. Auch bei kurzen Abwesenheiten, zum Beispiel für einen Spaziergang oder einen Einkauf, sollten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen gelassen werden - weder offen sichtbar von außen, noch vermeintlich "versteckt". (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell