POL-PDTR: Gebäudebrand

Kordel (ots) - Am heutigen Morgen, 23.01.2024 gingen bei der Polizei in Schweich, sowie bei der Rettungsleitstelle etliche Meldungen über Glatteis rund um Kordel ein. Auf Grund des Glatteises ereignete sich auch gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall, in Folge dessen eine 32-jährige Fahrzeugführerin, auf der B 422 zwischen Ehrang und Kordel, mit ihrem VW die Kontrolle über ihren PKW verlor und in der Böschung landete. ...

mehr