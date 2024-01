Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(md) Am Tannenweg in Paderborn meldete eine Zeugin am frühen Sonntagabend des 07.01.2024 einen Einbruch in eine Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter nutzen scheinbar die Abwesenheit der Bewohner, um dort einzubrechen. Sie gelangten sie durch ein Fenster ins Haus und durchwühlten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden. Die Polizei Paderborn bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz und hat viele Informationen dazu im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

