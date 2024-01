Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

Kreis Paderborn (ots)

(vh) Am Samstag (06.01.) sind im Kreisgebiet vier Einbrüche in Wohnungen verübt worden.

Die Bewohner eines Reihenendhauses in der Bernhard-Köthenbürger Straße in Paderborn verließen das Haus am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr. Bei ihrer Rückkehr um 19:50 Uhr stellten sie fest, dass ein Fenster aufgebrochen worden war. Im Haus waren sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt worden. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Auch in der Anton-Hartmann-Straße in Elsen nutzen unbekannte Täter die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses, um dort einzubrechen. In dem kurzen Zeitfenster von 17:40 Uhr bis 18:00 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Es wurde alles durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

In der Rosenstraße in Bad Lippspringe stiegen unbekannte Täter auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses und hebelten dort die Balkontür auf. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen im Flur und entwendeten Bargeld. Die Tat wurde zwischen 18:05 Uhr und 22:00 Uhr verübt. Auch hier waren die Bewohner im Tatzeitraum nicht zu Hause.

Einen weiteren Einbruch bemerkten am Sonntagmorgen (07.01.) die Nachbarn eines Einfamilienhauses in der Wilhelmstraße in Büren. Die unbekannten Täter hebelten in der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr bis Sonntagmorgen 09:00 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Das Diebesgut steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Die Polizei Paderborn bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz und hat viele Informationen dazu im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

