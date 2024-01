Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher kommen über den Balkon

Paderborn (ots)

(mb) Bei zwei Wohnungseinbrüchen am Donnerstag wählten der oder die Täter den Weg über den Balkon.

Gegen 19.30 Uhr hielt sich die Bewohnerin einer Parterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus am Neuenheerser Weg in ihrer Küche auf, als sie aus Richtung Wohnzimmer ein lautes Geräusch vernahm. Als die Frau nach der Ursache schaute entdeckte sei eine Person auf ihrem Balkon. Der Mann sprang über die Brüstung und flüchtete. Er soll 175 bis 180 cm groß und stabil gebaut sein. Der mutmaßliche Einbrecher trug eine auffällige bunte Strickmütze. An der Balkontür entdeckte die Polizei mehrere Hebelspuren.

An der Leuschnerstraße war ein Wohnungsbewohner zwischen 14.00 Uhr und 21.00 nicht daheim. Bei seiner Rückkehr bemerkte er die offenstehende Balkontür und aufgezogene Schubladen sowie geöffnete Schränke. Offenbar hatte jemand nach Wertsachen gesucht. Gestohlen wurde aber nichts. Auch an diesem Tatort sicherte die Polizei Aufbruchspuren an der Balkontür.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in Tatortnähe gesehen worden sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell