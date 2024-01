Polizei Paderborn

POL-PB: Junger Fahrer prallte mit voll besetztem Auto gegen Baum

Paderborn-Benhausen (ots)

(mb) Vier teils schwerverletzte Jugendliche und zwei beschädigte Autos - eins mit Totalschaden - sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der L755.

Ein 18- jähriger Ford-Fiesta-Fahrer fuhr am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr auf der Eggestraße von Paderborn in Richtung Benhausen. Zwischen dem Bahnübergang und dem Ortseingang Benhausen kam das mit vier weiteren Jugendlichen besetzte Auto nach links von der Fahrbahn ab. Ein entgegenkommender 30-jähriger Hyundai-Fahrer wich zur Straßenmitte aus, konnte aber eine seitliche Kollision mit dem Fiesta nicht mehr verhindern. Der Fiesta fuhr etwa 80 Meter über den Grünstreifen und prallte dann frontal gegen einen Baum. Eine 17-jährige Insassin erlitt schwere Verletzungen. Der junge Fiesta-Fahrer und zwei Mitfahrerinnen (14/16) zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Ein weiterer unverletzter Mitfahrer (14) musste zur Untersuchung mit ins Krankenhaus. Am Fiesta entstand Totalschaden. Der Seitenschaden am Hyundai wird auf 3.500 Euro geschätzt. Die Insassen des Kombis blieben unverletzt.

Die Insassen des Fiesta gaben an, der Fahrer habe eine Spinne an der Frontscheibe weggewischt und habe dabei die Kontrolle über den Wagen verloren.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell