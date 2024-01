POL-PB: Fußgängerin am Fuß schwer verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Zahlreiche Baumaschinen haben Einbrecher über das lange Wochenende von einer Baustelle im Wohngebiet "Springbach Höfe" entwendet. Auch am Recyclinghof an der Driburger Straße waren Täter aktiv. Auf einem Baustellengelände an der Bergmann-Michel-Straße brachen die Täter zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen einen Geräte-Container auf. Sie entwendeten Akku-betriebene Baumaschinen, ...

