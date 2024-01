Polizei Paderborn

POL-PB: Junge Autofahrerin überschlägt sich

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(mb) Auf der Eilerner Straße ist am Freitag eine junge Autofahrerin verunglückt.

Mit einem Skoda Fabia fuhr die 23-jährige Frau gegen 10.45 Uhr auf der L744 von Fürstenberg in Richtung Lichtenau. In Höhe Eilern kam das Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr etwa 80 Meter durch den Graben und überschlug sich dann. Mit Totalschaden blieb der Skoda entgegen der Fahrrichtung im Graben liegen. Die junge Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Da der Verdacht besteht, dass die 23-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein stellte die Polizei sicher.

