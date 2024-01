Polizei Paderborn

POL-PB: Traktoren-Demo am Montag - Verkehrsbehinderungen wahrscheinlich

Paderborn (ots)

(mh) Die Verkehrsteilnehmer im Kreis Paderborn müssen sich am Montag, 08. Januar 2024, aufgrund von angemeldeten Demonstrationen, die teilweise mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen durchgeführt werden, auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Besonders betroffen sind die B1-Abschnitte zwischen Paderborn und Bad Lippspringe sowie zwischen Paderborn und Salzkotten. Bei der Polizei Paderborn wurden - Stand Freitagnachmittag - insgesamt vier Demonstrationen laut Versammlungsgesetz angemeldet.

Mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rechnet die Polizei am Montag auf den B1-Abschnitten zwischen Paderborn und Bad Lippspringe sowie zwischen Paderborn und Salzkotten. Laut organisierendem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands (WLV) sammeln sich zunächst etwa 200 Teilnehmende mit Traktoren um 10.00 Uhr auf dem Parkplatz der Home-Deluxe-Arena. Im Anschluss fahren sie im Verband über die Rampe auf die Bundesstraße in Richtung Paderborn-Elsen. Sie umrunden den Kreisel zur A33 und setzen ihre Fahrt in Richtung Bad Lippspringe fort. Der weitere Streckenverlauf führt die landwirtschaftlichen Fahrzeuge über die Abfahrt Bad Lippspringe auf die L814 bis zum Kreisverkehr mit der Detmolder Straße und von dort aus zurück zur B1 in Richtung Paderborn. Über die Abfahrt Dubelohstraße fahren die Traktoren auf den Heinz-Nixdorf-Ring zur B1 bis nach Salzkotten. Am dortigen Kreisverkehr mit der Dr.- Krismann-Straße werden die landwirtschaftlichen Fahrzeuge erneut in Richtung Paderborn wenden und die B1 dann über die Scharmeder Straße in Richtung Scharmede verlassen. Über Elsen-Bahnof, die Wewerstraße und die Paderborner Straße fährt der Korso schließlich wieder zur Home-Deluxe-Arena. Dort endet die Veranstaltung um 13.00 Uhr.

Während der Verbandfahrt über den B1-Abschnitt zwischen Paderborn und Bad Lippspringe sollten sich Verkehrsteilnehmer auf zwischenzeitliche Sperrungen der Anschlussstellen Paderborn-Elsen von der A33 aus einstellen. Auf der Autobahn kann es zum Rückstau kommen. Gleiches gilt für die Auf- und Abfahrten Stadion, Dubelohstraße und Diebesweg auf der B1, wenn die Fahrzeuge die Stellen passieren. Auf der B1 zwischen Paderborn und Salzkotten ist die Abfahrt Paderborn-Zentrum der A33 betroffen, während der Verband an dem Bereich vorbeifährt. Auch hier ist ein Rückstau wahrscheinlich. Die Polizei Paderborn rät Verkehrsteilnehmern eindringlich dazu, die genannten Strecken während des Demonstrationszeitraums von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr weiträumig zu umfahren und in der Zeit davor sowie danach im gesamten Kreisgebiet von Verkehrsbehinderungen durch an- und abreisende Versammlungsteilnehmer auszugehen.

Darüber hinaus sind für Montag drei weitere Demonstrationen durch Privatpersonen bei der Polizei Paderborn angemeldet worden. Ab 07.45 Uhr startet ein Korso aus 20 Fahrzeugen aus Lichtenau-Husen kommend mit Ziel Paderborn-Mönkeloh. Auf dem Paderborner Maspernplatz ist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr eine weitere Versammlung angemeldet. Es werden rund 100 Teilnehmer erwartet. Bereits um 16.00 Uhr soll vom Maspernplatz aus ein Fahrzeugkorso in Richtung Bielefeld starten. Während der An- und Abfahrten kann es auch hier zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei Paderborn ist während des Tages mit entsprechenden Kräften vor Ort.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell