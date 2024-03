POL-ROW: POL-ROW: 2. Ergänzung zur Pressemitteilung POL-ROW: ++ Mehrere Opfer bei Tötungsdelikten im Südkreis ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

POL-ROW: 2. Ergänzung zur Pressemitteilung POL-ROW: ++ Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Verden/Aller - Mehrere Opfer bei Tötungsdelikten im Südkreis ++

Am Mittag erließ der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Verden gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen Mordes in vier Fällen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

